Salvini: sono pronto a fare il premier ma altri ancora indecisi

Verona, 15 apr. - Vuole ancora fare il premier? "Io sono pronto. Non dico no a nessuno, sono altri che non hanno ancora deciso che tipo di vino bere". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti al suo arrivo a Vinitaly. "Spero - ha aggiunto - che ci sia un governo in carica il prima possibile guidato dalla Lega per difendere il 'Made in Italy' in tutto il mondo".

"Oggi - ha detto Salvini - non c'è spazio per la polemica, c'è spazio solo per il riconoscimento agli imprenditori italiani che danno lavoro e portano il marchio italiano nel mondo, nonostante delle regole europee folli, delle sanzioni internazionali assurde. Oggi sono qui a onorare il 'Made in Italy'".