Summit Lega Araba in Arabia saudita all'indomani dei raid in Siria

Dhahran (Arabia Saudita), 15 apr. - I leader arabi, escluso il presidente siriano Bashar al-Assad, si incontrano oggi in Arabia Saudita per il summit della Lega araba, a 24 ore dall'attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna sulla Siria e sullo sfondo delle tensioni tra Riad e Teheran.

L'Arabia Saudita, padrone di casa della riunione, spinge per una posizione unita e dura contro il suo rivale regionale, l'Iran. I due titani della regione si affontano a distanza sui due scenari locali, la Siria e lo Yemen e sostengono fronti opposti anche in Iraq e in Libano.(Segue)