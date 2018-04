Siria, Francia: ora sta alla Russia fare pressioni su Assad

Parigi, 15 apr. - Dopo i raid occidentali in Siria sta alla Russia fare pressione sull'alleato Damasco per trovare una via d'uscita politica dalla crisi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian.

Parlando al Journal du dimanche il ministro ha ribadito che la Francia è pronta a lavorare sul fronte diplomatico ma ha aggiunto che è "proprio Bashar al-Assad che blocca il processo" di pace e sta "alla Russia fare pressioni su di lui". La prima tappa è "una tregua che venga veramente rispettata questa volta".

(fonte afp)