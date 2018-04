Siria, tensione al Consiglio Onu: scontro tra Usa e Russia -2

Roma, 14 apr. - Ora sarà la Francia a presentare al più presto una propria bozza per uscire dall'impasse siriana. Ad annunciare l'iniziativa è stato l'ambasciatore francese al Palazzo di Vetro, François Delattre. "Presenteremo una bozza di risoluzione il prima possibile con i nostri partner britannici e americani", ha affermato. Secondo una fonte diplomatica, Parigi chiederebbe in particolare la creazione di un meccanismo d'inchiesta sull'uso di armi chimiche, l'immediato accesso umanitario illimitato in Siria e una nuova dinamica per il processo di pace a Ginevra sotto l'egida dell'Onu.

Domani, intanto, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti dovrebbero avere dei colloqui a Londra per concordare le loro ulteriori azioni riguardo alla situazione in Siria, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, che oggi ha avuto anche una conversazione telefonica con il titolare della Farnesina Angelino Alfano. I due ministri, in particolare, hanno ribadito il comune impegno a sostenere il processo negoziale sotto l'egida dell'inviato Onu Staffan de Mistura, auspicando la collaborazione di tutti gli attori internazionali e regionali coinvolti per prevenire un'escalation.

(con fonte afp)