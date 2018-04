Fassina: il percorso di LeU deve andare avanti

Roma, 14 apr. - "Il Governo italiano avrebbe dovuto prendere le distanze dal bombardamento della Siria. Si aggravano tutti i problemi. Trump, May e Macron si devono fermare". Così Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, nel suo intervento all'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana.

"In tale contesto, è rilevante l'assenza di un governo pienamente legittimato. Il Pd si assume una responsabilità enorme nel suo gioco al tanto peggio meglio. Noi dobbiamo andare avanti nel percorso di LeU: va strutturato come spazio politico aperto e plurale, attento alla discussione del Pd, alle contraddizioni dei 5 Stelle, ai movimenti nella sinistra europea. È condizione necessaria per arrivare a fare un partito, obiettivo da perseguire con convinzione. LeU deve svolgere a maggio la sua assemblea nazionale. Un appuntamento da organizzare bene per avviare un percorso di discussione nei territori intorno al profilo politico e programmatico e forma-partito", ha concluso Fassina.