Siria, Boldrini: Trump mette a rischio la pace nel mondo

Roma, 14 apr. - "Negli Stati Uniti molti se lo aspettavano, l`azione militare era nell`aria. Trump voleva dare una dimostrazione di forza, in un momento in cui si sente sotto attacco anche per le sue vicende personali. Io credo che l`utilizzo di armi chimiche sia mostruoso e ripugnante. Ma per fermare questa deriva non serve bombardare e mettere a rischio la pace nel mondo. Piuttosto rilanciare in modo veramente serio e convinto i negoziati con l`obiettivo condiviso di chiudere questa guerra che ha causato troppi morti, troppa distruzione e troppi rifugiati". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a New York, a margine del Summit "Women of The World".