Pd, Orlando e Cuperlo: discutere aiuta, errore rinvio assemblea

Roma, 14 apr. - "Discutere aiuta. Ascoltarsi aiuta. Oggi per capire da dove nasce la nostra sconfitta e per ricostruire un campo largo, unito e vincente, il Pd e la sinistra hanno bisogno dell`aiuto di tanti. Non abbiamo condiviso il rinvio dell`Assemblea nazionale pure capendo bene quanto sia delicato il percorso tuttora aperto delle consultazioni per la ricerca di una maggioranza di governo. Crediamo che sarebbe stata l`occasione per esprimere un sostegno comune alla transizione difficile di queste settimane e per arricchire una riflessione di fondo che dopo il 4 marzo, nonostante le dimissioni del segretario e il disorientamento di migliaia di elettori e iscritti, non ha ancora investito il massimo organismo del Pd". Lo scrivono in una dichiarazione comune Andrea Orlando e Gianni Cuperlo sul rinvio dell'assemblea del Pd.

Secondo gli esponenti della minoranza dem "sarebbe stata anche una sede autorevole per trasmettere il messaggio di una mobilitazione a sostegno del dialogo e dei negoziati allo scopo di evitare una escalation militare drammatica della crisi siriana. Questo tanto più a fronte di un leader, quello della Lega - dicono Orlando e Cuperlo - sempre più subalterno al ruolo e alle posizioni di Putin con una inedita incertezza sull`ancoraggio dell`Italia al suo storico impianto di alleanze internazionali".

Per i due esponenti politici "nessuno può pensare di "salvare" il Pd con un accordo tra correnti o rinviando il confronto. Questo sì sarebbe un errore imperdonabile e se percorressimo quella strada andremmo incontro a nuove profonde delusioni. Serve scuotere l`albero, ascoltare territori e circoli. Anche per questo - aggiungono Orlando e Cuperlo - la convocazione dell`assemblea dev`essere comunque rapida in coerenza a uno Statuto che già ora non è stato rispettato. La nostra proposta è di proseguire assieme la riflessione su come si rilancia il Pd, su come si ricostruisce una comunità".

Per alimentare questo cantiere nel fine settimana - sabato 21 e domenica 22 - "terremo assemblee aperte ovunque se ne senta la necessità. Coinvolgiamo amministratori, sindaci, associazioni, sindacati, i segretari e i militanti di quei circoli che in questo mese si sono spesso riempiti per discussioni vere e appassionate. È un appello rivolto a tutte e tutti - dicono - perché dopo il 4 marzo, dopo le dimissioni di Renzi e nel pieno di una transizione difficile il confronto non è tra maggioranza e minoranze, ma investe la sorte di quel progetto - il Partito Democratico - nel quale tanti di noi hanno creduto e riversato passione e speranze".

Per Orlando e Cuperlo "una cosa è peggio della sconfitta: rimuoverla in attesa che la tempesta si plachi o gli altri falliscano. Una comunità politica non può arrendersi a questo. Se vogliamo rialzarci molto bisogna cambiare, a cominciare da noi".