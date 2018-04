Stoltenberg: veto russo impedì indagine indipendente in Siria

Bruxelles, 14 apr. - La missione degli ispettori dell'Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dell'Onu) in Siria è "benvenuta" per la Nato, ma il suo mandato si limita a raccogliere prove sull'attacco con gas tossici avvenuto il 7 aprile a Duma, roccaforte dei ribelli siriani, mentre un'indagine per individuare i colpevoli dell'attacco è stata impedita proprio dalla Russia. E' quanto ha puntualizzato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa al termine della riunione d'emergenza degli ambasciatori dell'Alleanza, oggi a Bruxelles, a seguito dell'attacco missilistico condotto la notte scorsa da Stati Uniti, Regno Unito e Francia contro le basi in Siria da cui ritengono che sia partito il bombardamento chimico di Duma.

La Russia ha accusato americani, francesi e britannici di aver condotto l'attacco senza aspettare l'arrivo degli ispettori dell'Opcw, violando così il diritto internazionale che dicono di voler tutelare.

Alla domanda di un giornalista dell'agenzia russa Tass su questo punto, Stoltenberg ha risposto: "Noi salutiamo con favore la missione dell'Opcw, che abbiamo richiesto per lungo tempo. Ma l'Opac non ha mandato di stabilire gli autori dell'attacco chimico, bensì solo se ha avuto luogo. Questa è esattamente la ragione per cui gli alleati della Nato hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza Onu di condurre un'inchiesta indipendente sugli attacchi chimici in Siria, ma questi tentativi sono stati sempre bloccati dal veto russo. Quindi - ha concluso il segretario generale della Nato - non c'era alternativa" all'attacco della notte scorsa contro le basi siriane.