Turismo: da Intesa SanPaolo erogato un miliardo di euro nel 2017

Vicenza, 14 apr. - "Il turismo è un fattore importante di crescita per l'intero Paese, in quanto rappresenta l'11,8% del PIL nazionale, ed ha un impatto sull'occupazione pari al 12,8%". Lo ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Intesa Sanpaolo, intervenendo al Festival Città Impresa di Vicenza. "Il turismo ha svolto un ruolo fondamentale nell'accelerare la crescita dell'economia italiana nel 2017, ed è destinato a rimanere uno dei driver più importanti per la ripresa economica e occupazionale - ha aggiunto Simonato -. Il grande potenziale del turismo non è solo nei suoi numeri e nelle sue prospettive di crescita, ma è nel fatto che è espressione dell'economia e della cultura di tutti i territori. Lo scorso gennaio il MiBACT ed Intesa Sanpaolo hanno dato vita al `Patto per il Turismo 4.0', un protocollo d'intesa per orientare e strutturare concretamente il nostro impegno comune verso lo sviluppo e l'evoluzione del turismo Italiano". A conferma del nostro impegno per valorizzare e sostenere il turismo, nel 2017 Intesa Sanpaolo, come ha riferito Simonato, ha erogato oltre 1 miliardo di euro al settore, per poi superare i 350 milioni di euro nei primi due mesi del 2018.