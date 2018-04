Roma, 14 apr. - La Nato "chiede alla Russia di dare prova di responsabilità" nel conflitto siriano, ha detto Stoltenberg. "Gli alleati chiedono a tutti coloro che sostengono il regime siriano, in particolare la Russia, di mostrare responsabilità e garantire che il regime siriano partecipi in modo costruttivo al processo di Ginevra guidato dall'Onu", ha aggiunto Stoltenberg in una conferenza stampa.

(fonte afp)