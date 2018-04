Bper, eletto nuovo cda, il board può contare sul 33% azionisti

Modena, 14 apr. - Bper mette al suo attivo un primato. E' la prima ex popolare a completare la trasformazione in Spa con l'elezione avvenuta oggi dell'intero cda. Già lo scorso anno era stato archiviato il vecchio sistema "una testa un voto", e oggi con l'elezione dell'intero cda composto da 15 persone, quel processo si è concluso. Nell'azionariato liquido tipico di tutte le ex popolari, Bper Banca è riuscita invece a consolidare un nocciolo duro di oltre il 33% degli azionisti che garantisce una governance sicura per il prossimo futuro.

L'amministratore delegato, Alessandro Vandelli, non nasconde la sua soddisfazione per il lavoro di tessitura fatto negli ultimi mesi, che al momento del voto ha prodotto risultati anche oltre le aspettative. Il patto con le fondazioni Cassa di risparmio di Modena e della Sardegna (che detengono circa il 9% delle azioni), Unipol (che ha poco meno del 10%) e le storiche famiglie industriali emiliano-romagnole (che hanno dal 6 al 7%) ha tenuto e ha espresso, insieme ai grandi soci, il 33,2% delle azioni. Segno che anche alcuni fondi di investimento che avrebbero dovuto sostenere la lista di minoranza presentata da Assogestioni, in realtà ha scelto di premiare il buon lavoro del board. "Evidentemente è un segnale di attenzione e di attestazione della qualità del lavoro che è stato fatto e ci fa molto piacere" ha commentato l'a.d. che ora ha annunciato una accelerazione sul prossimo piano industriale (atteso per settembre) e il completamento del piano per la semplificazione e l'efficientamento del gruppo, per migliorare ancora la qualità del credito: dopo i "6 trimestri consecutivi di calo del nostro ratio lordo di non performing, vogliamo continuare su questa strada, il settimo e l'ottavo trimestre credo che l'abbiamo già in tasca" ha aggiunto Vandelli.

Rinviata al 2019 la ricerca di nuovi partner, quell'opera di allargamento in cui Bper si candida come polo aggregante: "siamo attenti a quello che succede - ha spiegato l'a.d. - ma le priorità della nostra agenda nel 2018 sono altre". E sul futuro con Unipol, che nell'azionariato dell'istituto modenese sfiora il 10%, tanta cautela, visti anche i risultati del voto in assemblea. Oggi in assemblea era presente il presidente del ramo Banca del gruppo bolognese, Roberto Giay, che ha evitato qualsiasi commento: "oggi sono qui solo per ascoltare e per votare". E Vandelli non si sbilancia: "Oggi con Unipol abbiamo una partnership industriale. Siamo soddisfati. Crediamo che dal mondo della banca assicurazione possiamo ricavare un sostegno importante ai nostri ricavi. Il resto vedremo. Per me tra Unipol Banca, come altre banche che possiamo guardare, non c'è una differenza". Al moneto "non stiamo guardando nulla, ma lo faremo visto che continuate a chiedermelo".