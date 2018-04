Roma, 14 apr. - Il team dell'Opac, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, è già arrivato in Siria ed è "pronto a recarsi sul luogo" del presunto attacco con armi chimiche. "Sono fiducioso che avrà pieno accesso, senza restrizioni o impedimenti, per svolgere le sue attività", ha detto oggi il segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres, citato dai media internazionali.