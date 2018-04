Torino, Meloni (FdI): raid magrebini figlio di buonismo sinistra

Roma, 14 apr. - "Sarebbe stata una banda di criminali arabi a scatenare il caos in piazza San Carlo a Torino in occasione della finale di Champions tra Juve e Real Madrid dello scorso giugno. Ci furono 1500 feriti, tra cui una ragazza rimasta paralizzata, e un morto, Erika Pioletti. Le misure di sicurezza in piazza non erano adatte e per questo sono sotto indagine il sindaco Appendino e altri rappresentanti dello Stato, ma il disastro non è scoppiato casualmente. Questa gang di magrebini già da tempo si era specializzata in rapine con l`uso di spray urticante in luoghi affollati. Ma nell`Italia in mano alla sinistra si è dovuto aspettare il disastro di piazza San Carlo per arrestare questi animali. Sono queste le conseguenze della deriva buonista e dell`assenza della certezza della pena. Basta con l`accoglienza di chi non rispetta le nostre leggi e vorrebbe farci piombare nella barbarie". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.