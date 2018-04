Ambasciatrice Gb a Onu difende raid in Siria: "giusti e legali" -2

Roma, 14 apr. - Pierce ha fatto riferimento a quattro punti considerati imprescindibili dal Regno unito per una soluzione diplomatica della crisi siriana: la Siria - si legge sulla Bbc - deve terminare il suo programma di armi chimiche e distruggere le sue scorte; deve esserci un'immediata cessazione delle ostilità, per consentire l'accesso umanitario alla Siria; il regime siriano deve tornare ai colloqui di Ginevra, i negoziati di pace delle Nazioni Unite che si sono conclusi lo scorso anno; bisogna trovare i responsabili dell'uso di armi chimiche e di altri crimini in Siria.