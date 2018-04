Raid in Siria, le reazioni della comunità internazionale -4

Roma, 14 apr. - QATAR - Il Qatar ha espresso il suo "sostegno" alle operazioni militari occidentali. "L'uso continuato da parte del regime siriano di armi chimiche contro i civili, che sono colpiti indiscriminatamente, richiede un'azione immediata da parte della comunità internazionale".

ARABIA SAUDITA - L'Arabia saudita "dà pieno appoggio ai raid ... poiché rappresentano una risposta ai crimini del regime siriano", ha reso noto il ministero degli Affari Esteri.

IRAQ - Gli attacchi occidentali in Siria "offrono al terrorismo un'opportunità di sviluppo dopo essere stati distrutti in Iraq e in gran parte respinti in Siria", ha precisato il ministero degli Affari Esteri iracheno.

ALGERIA - L'Algeria "non può che rammaricarsi" dei raid, in un momento in cui l'intera comunità internazionale stava aspettando l'invio di una commissione d'inchiesta per verificare queste informazioni sull'uso di armi chimiche, che l'Algeria denuncia". "Era necessario attendere prima la commissione d'inchiesta", questi raid "peseranno negativamente sulla dinamica di una soluzione politica della crisi siriana", ha insistito il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia.

EGITTO - L'Egitto ha espresso la sua "profonda preoccupazione per l'escalation militare in corso sulla scena siriana", che "minaccia gli accordi raggiunti" ed ha esortato la comunità internazionale e le grandi potenze a trovare una "soluzione pacifica alla crisi siriana", assicurando "l'accesso agli aiuti umanitari per le persone intrappolate e colpite dal conflitto armato".

(fonte afp)(Segue)