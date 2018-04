Raid in Siria, le reazioni della comunità internazionale

Roma, 14 apr. - Il raid aereo compiuto nella notte da Stati uniti, Francia e Gran Bretagna contro presunte installazioni militari chimiche in Siria ha provocato reazioni favorevoli e contrarie in tutto il mondo. Di seguito le principali prese di posizione di Stati e organizzazioni:

RUSSIA - "È stato compiuto un colpo di Stato contro la capitale di uno Stato sovrano che ha cercato per molti anni di sopravvivere nel mezzo di un attacco terroristico", ha scritto su Facebook la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Avevamo avvertito che tali azioni avrebbero avuto conseguenze", ha affermato l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. La "brutale aggressione" degli occidentali aveva come "obiettivo principale quello di ostacolare il lavoro del team dell'Opac che avrebbe iniziato le indagini oggi su un presunto attacco chimico in Siria", ha riferito da parte sua il ministero degli Affari Esteri russo. Il ministro Sergey Lavrov, d'altra parte, ha definito il raid "inaccettabile e illegale".

SIRIA, ASSAD - Il presidente siriano Bashar al Assad ha detto che il raid lo ha reso ancora più determinato a "combattere il terrorismo" nonostante questa "aggressione".

IRAN - "L'attacco di stamattina contro la Siria è un crimine e dichiaro francamente che il presidente americano, il presidente francese e il primo ministro britannico sono dei criminali ... non otterranno nulla e non trarranno alcun beneficio" ha detto il leader supremo della Repubblica islamica d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

(fonte afp)(Segue)