Governo, Casellati:Paese in affanno,spero convergenza tra partiti

Roma, 14 apr. - "Il nostro Paese richiede una soluzione ai problemi concreti. Non formare un governo significa determinare una situazione di stallo in un Paese in sofferenza, non è una situazione di stallo in un Paese che gode di una situazione florida da un punto di vista anche economico. Il nostro Paese è in affanno e quindi ci servono, servono ai cittadini, risposte concrete". Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a "L'intervista" di Maria Latella su Sky TG24.

"Certamente - ha aggiunto facendo riferimento "anche alla crisi siriana" - oggi il fatto di non avere un governo, ci pone un po` in una situazione non favorevole a livello internazionale come Italia. Perciò è necessario anche per il rapporto con l`Europa che ci sia un governo".

Casellati, riferendosi alla possibilità che le possa venire affidato un mandato esplorativo dal capo dello Stato, ha innanzitutto ribadito che "se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no". Una missione, ha sostenuto, "difficile lo sarà certamente, se poi sarà impossibile saranno i fatti che lo diranno. Sarà tutta una situazione da verificare sul campo".

Comunque, ha continuato Casellati, "facciamo un passo alla volta. Dico solo che io avrei personalmente preferito che una soluzione di questo genere non ci fosse, perché questo significherebbe, lo dico nell`interesse esclusivo dei nostri cittadini, che i partiti avrebbero trovato una soluzione rapida e quindi diciamo che la ragione avrebbe prevalso sul pregiudizio. Il mio auspicio - ha concluso - è che in questi giorni, anche di fronte a questi nuovi avvenimenti di carattere internazionale, i partiti si mettano intorno a un tavolo e trovino dei punti di convergenza per arrivare ad un governo".