Caso Skripal, Lavrov: Opac ha manipolato risultati inchiesta -2

Mosca, 14 apr. - "Il BZ non è menzionato nel rapporto dell'Opac. Noi ci chiediamo perché questa informazione, che riflette le conclusioni degli specialisti del laboratorio di Spiez, sia stata omessa in questo documento", ha proseguito il capo della diplomazia russa. "E se l'Opac rifiuta di collaborare con il laboratorio di Spiez, sarà interessante ascoltare le loro spiegazioni", ha dichiarato ancora Lavrov.

L'Opac ha annunciato giovedì che le analisi di laboratorio confermavano "i risultati del Regno Unito in merito all'identità dell'agente chimico tossico utilizzato a Salisbury" per avvelenare Sergey Skripal e la figlia il 4 marzo. La sostanza chimica è di una "grande purezza", aveva precisato l'organizzazione, senza tuttavia stabilire responsabilità in questa vicenda in cui Londra accusa Mosca, che si dichiara innocente.