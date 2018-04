Pensioni, sindacato Polizia: assurdo adeguamento 'speranza vita'

Roma, 14 apr. - "Sempre più difficile nel nostro Paese, riuscire ad andare in pensione e con l'introduzione della 'speranza di vita', si rischia che l'età pensionabile, di aumento in aumento, raggiunga tetti assurdi. L'aumento dell'età pensionabile, in relazione alla 'speranza di vita', colpisce anche il personale del comparto sicurezza, difesa, e Vigili del Fuoco, tant'è che una circolare Insp ha comunicato che dal primo gennaio 2019, per questo personale, l'età pensionabile, subirà un aumento di cinque mesi". Lo ha affermato il presidente nazionale del Libero Sindacato di Polizia Antonio de Lieto, sottolineando di ritenere "inopportuno che questo meccanismo, iniquo e cervellotico, in linea generale, diventi ancora più assurdo, se applicato a personale ad ordinamento militare e civile, come le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco".

"Per svolgere determinati lavori - ha aggiunto - è indispensabile una elevata efficienza psico-fisica che, ovviamente, diminuisce con l'avanzare dell'età. Il LI.SI.PO. ritiene che per questo personale, non sia applicato alcun incremento, relativo alla 'speranza di vita' e non vi sia, quindi, alcun aumento dell'età pensionabile".