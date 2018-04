Ambasciatrice Gb a Onu difende raid in Siria: "giusti e legali"

New York, 14 apr. - L'ambasciatrice britannica presso l'Onu ha difeso l'intervento militare congiunto di questa notte in Siria dicendo che è "giusto e legale" attaccare per alleviare la sofferenza umanitaria.

"Il Regno Unito ritiene che sia giusto e legale intraprendere una azione militare con i nostri più stretti alleati per alleviare ulteriori sofferenze umanitarie", ha detto Karen Pierce ai giornalisti prima della riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza.

I raid effetuati da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia erano volti a "indebolire la capacità e la deterrenza dell'arsenale chimico del regime siriano", ha spiegato Pierce.

Gli attacchi compiuti dai tre alleati hanno colpito tre obiettivi nelle aree di Damasco e di Homs.