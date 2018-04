Bper: assemblea approva il bilancio, utile di 176,4 milioni

Modena, 14 apr. - L'assemblea dei soci di Bper Banca ha approvato il bilancio economico del 2017 che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di 176,4 milioni di euro a fronte dei 14,3 milioni del 2016. L'assemblea - presente al momento del voto con 44,90% del capitale sociale - ha dato il via anche alla proposta di dividendo cash di 11 centesimi per azione, in crescita rispetto ai 6 centesimi del 2016.

Han votato a favore del bilancio presentato dal board guidato da Alessandro Vandelli il 94,06% delle azioni ordinarie presenti in assemblea, pari al 42,24% del capitale sociale. Valori infinitesimali per i contrari (0,000925% della azioni ordinarie pari al 0,000416% del capitale sociale) e gli astenuti (0,32% delle azioni ordinarie pari allo 0,14% del capitale sociale). Il 5,6% dei soci presenti (pari al 2,51% del capitale sociale) non ha votato il bilancio.