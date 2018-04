Siria, Alfano sente collega giordano Al-Safadi: evitare escalation

Roma, 14 apr. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha sentito, oggi, il ministro degli Esteri giordano, Ayman Al-Safadi, sull`operazione militare condotta la notte scorsa sul territorio siriano da Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

Secondo il ministro Al-Safadi, l`attacco ha mandato un segnale molto chiaro al regime di Assad. Il ministro Al-Safadi ha auspicato, al contempo, la ripresa del dialogo come via prioritaria per rilanciare il processo politico siriano, sottolineando l`importanza del ruolo dell`Onu per una approfondita indagine sull`uso delle armi chimiche in Siria.

Alfano - si legge in una nota - dopo avere ribadito al collega che l`Italia non ha partecipato all`attacco di questa notte, ha spiegato la posizione italiana in merito a questa azione militare che è stata condotta quale risposta "una tantum" e come segnale di deterrenza per scongiurare i rischi di ulteriori impieghi di armi chimiche in Siria. I due ministri hanno concordato sulla necessità di evitare una escalation e di compiere ogni sforzo per favorire una soluzione politica.