Siria, Mollicone (Fdi): raid missilistico  azione di guerra

Roma, 14 apr. - Il raid missilistico di USA, Francia e Gran Bretagna in territorio siriano è un`azione di guerra attuata senza che l`Onu o altri organismi internazionali abbiano stabilito l`effettivo uso di armi chimiche e rischia di essere un aiuto ai terroristi islamici che l`esercito siriano sta ancora combattendo". Lo ha affermato in una dichiarazione il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone "Gentiloni e tutti coloro che giustificano l`intervento unilaterale americano - ha proseguito- commettono quindi un errore e non perseguono l`interesse nazionale che dovrebbe essere quello di evitare conflitti nel Mediterraneo e di far assumere all`Italia una posizione autonoma di mediazione e di conciliazione. Ricordiamo che il dopoguerra in Europa e nell`area del Mediterraneo è finito nel 1989 e l`Italia è una libera Nazione la cui sovranità deve esercitarsi anche nell`indipendenza di giudizio sulle crisi internazionali. Non vorremmo invece che questa escalation, come quella precedente in Libia, serva anche a tenere "nei ranghi" il nostro Paese per impedire la formazione di governi "sovranisti"".