Bper, Vandelli: a settembre presenteremo nuovo piano... -2

Modena, 14 apr. - Il percorso intrapreso da Bper "ci deve portare ad essere tra le banche migliori anche da questo punto di vista, abbiamo le risorse per farlo. Il primo trimestre - ha aggiunto l'a.d. - sarà fondamentale per definire e completare le strategie. Non vedo l'ora che arrivi l'8 maggio quando approveremo la trimestrale e potremo dare una piena rappresentazioni dei nostri obiettivi e delle strategie che abbiamo deciso e assunto".

Quanto alla profittabilità, Vandelli ha evidenziato che il bilancio 2017 "presenta già alcuni elementi importanti: ci aspettiamo di andare avanti; credo che Bper abbia tutti gli elementi per poter ambire a una crescita significativa della redditività".