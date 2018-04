Melania Trump ai militari Usa: grazie per il vostro impegno

Roma, 14 apr. - La first lady Melania Trump si è unita al marito e presidente degli Stati uniti Donald Trump nei ringraziamenti alle forze armate statunitensi, pur non menzionando direttamente i raid compiuti nella notte in Siria.

"Grazie ai membri forti e coraggiosi delle nostre forze armate statunitensi in tutto il mondo! I vostri continui contributi e l'impegno per la sicurezza della nostra grande nazione non passeranno mai inosservati o non apprezzati", ha scritto su Twitter, prima di rivolgere un sentito ringraziamento anche a "tutte le famiglie dei militari, specialmente i bambini": "grazie per il vostro sacrificio", ha aggiunto Melania Trump.