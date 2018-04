Governo, domani a Vinitaly oltre Salvini va anche Giorgia Meloni

Roma, 14 apr. - Prove di governo domani a Verona, alla fiera Vinitaly. Dopo la conferma annunciata oggi via Facebook dal leader della Lega Matteo Salvini - che ha annunciato che sarà nella città veneta alle 10.30 per visitare gli stand della manifestazione vinicola - anche Giorgia Meloni, presidente di FdI, sarà presente. Il suo uffico ha infatti annunciato questo pomeriggio la sua presenza alla fiera domani alle 10.30. A Verona è atteso, sempre per domenica mattina, anche il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio.

Una riunione insomma tra una parte del centrodestra (coalizione vincente le elezioni) e il partito vittorioso del 4 marzo, il Movimento 5 Stelle. Mancherà Silvio Berlusconi (se non ci saranno sorprese, allo stato improbabili, dell'ultimo minuto) ma ciò non impedirà a Lega e FdI da un lato e a M5S dall'altro di parlarsi, confrontarsi e, perché no, avvicinarsi per dare seguito alla forte sollecitazione per una rapida formazione di un nuovo governo (anche all'indomani dei fatti siriani) arrivata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.