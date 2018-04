Caso Skripal, Lavrov: Opac ha manipolato risultati inchiesta

Mosca, 14 apr. - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha manipolato i risultati della sua inchiesta sull'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal per accusare la Russia: lo ha affermato il ministro degli Esteri di Mosca, Sergey Lavrov.

"Secondo i risultati delle analisi" effettuate da un laboratorio svizzero che lavora per l'Opac, "la sostanza BZ è stata individuata in tutti i campioni" prelevati a Salisbury, dove Skripal e la figlia sono stati avvelenati, ha dichiarato in una conferenza stampa, accusando l'Opac di aver nascosto questi risultati. Il BZ non è mai stato prodotto in Urss on in Russia, ha aggiunto Lavrov.