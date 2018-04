Alfieri: giusto spostare assemblea, serve Pd con voce chiara

Milano, 14 apr. - "Ho salutato con favore la decisione di spostare l'assemblea nazionale del partito perché così avremo il tempo di costruire un percorso più ordinato per la nostra discussione interna e affrontare con più serenità il complesso quadro istituzionale. Serve che il Pd abbia una voce molto chiara e netta". E' quanto ha affermato il segretario lombardo del Partito democratico, Alessandro Alfieri, a margine dell'assemblea dei Dem lombardi, che sul congresso in Lombardia (che era saltato per le elezioni) ha spiegato di aver "ipotizzato di farlo a settembre-ottobre ma se si dovesse anticipare quello nazionale, accorperemo tutto".

Infine, in merito ad una sua eventuale ricandidatura alla segreria lombarda, il neo senatore ha affermato: "siamo in una nuova fase ed è giusto che io la interpreti. Sono segretario da cinque anni, non verrà meno il mio impegno e darò il mio contributo ma è giusto aprire una fase nuova".