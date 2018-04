Bper, Vandelli: molto pazienti per aggregazioni, non prima 2019

Modena, 14 apr. - Per nuove acquisizioni o aggregazione in casa Bper Banca si dovrà attendere il 2019: le priorità di questi mesi sono legate a consolidare la "qualità del credito" e solo allora, con "molta pazienza", il gruppo modenese si potrà "guardare intorno". Lo ha spiegato l'amministratore delegato, Alessandro Vandelli, che al termine dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e il rinnovo del cda, non ha voluto sbilanciarsi su possibili accordi con la Popolare di Sondrio: "sono degli amici, abbiamo tantissime attività in comune; guardiamo con attenzione ma con rispetto che si deve avere quando si parla di amici con cui si fanno tante cose insieme".

"In prospettiva del consolidamento noi siamo molto pazienti, guardiamo quello che accade dentro di noi - ha detto Vandelli -. Oggi in cima alla nostra agenda c'è la qualità del credito: siamo totalmente impegnati nel 2018 a portare a casa dei risultati che speriamo siano importanti da questo punto di vista". Su questo "abbiamo una strategia chiara e stiamo lavorando su due operazioni di cartolarizzazione: se riusciremo a portarle a termine entro il 2018 faremo davvero un salto importante da questo punto di vista. Questo anche grazie alla forte solidità patrimoniale che abbiamo". Quindi in quello che rimane del 2018 "capiremo che cosa accade attorno a noi, se ci sono delle opportunità. Bisognerà aspettare a fine 2018 per capire forse qualcosa di più".