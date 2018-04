Siria, Cgil: no alla guerra, la parola torni alla diplomazia

Roma, 14 apr. - "Quanto sta accadendo in Siria è gravissimo e dimostra nei fatti che gli errori e gli orrori commessi a più riprese in questi anni dalle potenze occidentali in Medio Oriente, la cui conseguenza è la completa destabilizzazione di quell'area, non sono serviti da monito. Il movimento sindacale, che ha il compito di difendere le lavoratrici, i lavoratori e i loro diritti, deve sempre avere davanti agli occhi la Costituzione, con particolare riferimento, in questo caso, all'articolo 11, un architrave della nostra democrazia". E' quanto ha affermato Nicola Nicolosi, Coordinatore nazionale dell'Area di minoranza congressuale Cgil 'Democrazia e Lavoro'.

"L'impegno per la pace è un imperativo non differibile, già disatteso troppe volte: è dunque necessario aprire immediatamente un confronto tra tutti i soggetti coinvolti al fine di restituire la parola alla diplomazia e far cessare i bombardamenti", ha aggiunto.

"Come Cgil - ha concluso Nicolosi - faremo fino in fondo la nostra parte per favorire il confronto e far prevalere la ragionevolezza sulle armi, rimettendo in primo piano le istanze di pace e il primato della nostra Costituzione".