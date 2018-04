Fratoianni riunisce Si: avanti con LeU ma senza fare partito ora -2

Roma, 14 apr. - "Il voto italiano del marzo scorso - è stata l'analisi di Fratoianni- ha investito e travolto le forze politiche che hanno dominato la scena dell'ultimo ventennio, sostituendole potenzialmente con attori nuovi o profondamente rinnovatisi, capaci di trasformare la rabbia sociale, da sempre materiale pericoloso e scarsamente utilizzabile per la costruzione di un mondo migliore, in promessa di governo e stabilizzazione nel quadro dei rapporti di forza, economici e sociali, dati". E "in questo appuntamento elettorale il risultato di Liberi e Uguali è stato molto al di sotto delle aspettative e delle necessità."

"Siamo stati certo capaci - ha proseguito il leader di SI - di individuare nello sgretolamento del campo socialdemocratico una delle ragioni che motivavano la costruzione di una proposta politica che puntasse a recuperare gli elettori in fuga dal Partito Democratico, che iniziasse a definire lo spazio di una sinistra nuova, capace di sfidare il duopolio tra destre e M5S. Continuiamo a pensare, con ancora maggior convinzione, che la strada da percorrere sia quella della costruzione di una sinistra politica adeguata alla contemporaneità, che abbia come suo primo tema fondativo quello della lotta alle diseguaglianze

"Liberi e Uguali - ha argomentato ancora- doveva consentirci un primo accumulo di forze, che passasse anche per la conferma di una adeguata rappresentanza parlamentare e quindi per un rafforzamento del dato elettorale. Ma la proposta di LeU si è concentrata troppo poco sulla necessità di compiere e di comunicare una rottura, e dunque, per alcuni, una revisione critica, rispetto alla stagione del riformismo social-liberista, al suo fallimento storico, dalla quale tutti usciamo, alcuni essendone stati diretti protagonisti, altri avversari inefficaci. Abbiamo troppo spesso ridotto questo tema cruciale alla disputa "nominalistica" tra Centrosinistra e Sinistra, tra campo largo e campo stretto, in realtà sottovalutando come una visione critica e autocritica di quella stagione dovesse diventare un tratto costitutivo della ri-generazione necessaria per una sinistra diversa da offrire agli elettori."

"Ciò significa - ha concluso Fratoianni - che, una volta compiuta una seria analisi dei processi storici che abbiamo alle spalle, non vi sono margini per riportare oggi in vita una formula, quella del "Centrosinistra", che è identificata tout court con le politiche, sconfitte, di un "establishment" considerato corresponsabile della condizione sociale dei molti. Questa scarsa convinzione sulle ragioni storiche di un cambio di rotta, all'interno di LeU - ha affermato in particolare Fratoianni nella sua relazione all'assemblea Si- ha fatto il paio con la minore convinzione sulle sfide a venire. Questa timidezza, questo poco coraggio, sostituiti da una sorta di sicurezza razionale su risultati che sarebbero "oggettivamente" arrivati, più per gli errori degli altri che per le nostre qualità, ha prodotto un'immagine di LeU che nessuno di noi avrebbe voluto. E che gli elettori, quelli di sinistra, hanno in gran parte trovato ben poco convincente."