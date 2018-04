Fratoianni riunisce Si: avanti con LeU ma senza fare partito ora

Roma, 14 apr. - "Comunque sia, questo percorso e la sua campagna elettorale hanno fatto sì che oltre un milione e centomila persone ci abbiano dato fiducia. Oltre ogni opinione, da qui si deve necessariamente ripartire. Verso dove? Innanzitutto verso la costruzione di quello spazio politico di cui abbiamo ribadito la necessità e che credo vada tenuto aperto e allargato. Abbiamo detto "avanti a partire da Liberi e Uguali, cambiando tutto. propongo in sostanza di fare di Sinistra Italiana, questo fragile e prezioso bene comune di tutte e tutti noi, comunità di donne e uomini che hanno deciso di investire le proprie energie e le proprie intelligenze, le proprie vite nella sfida del "superamento dello stato di cose esistenti", uno dei motori propulsori, decisivo di questo processo, ma che non abbia la fretta di precipitazioni partitiche e organizzative" . E' la proposta per il futuro di Sinistra Italiana presentata dal cordinatore Nicola Fratoianni all'assemblea nazionale di Si riunita oggi e domani a Roma per confrontarsi dopo la debacle elettorale.

"Dobbiamo trasformarla insieme - ha detto ancora di Leu Fratoianni- in una macchina più snella e adeguata alla fase storica che attraverseremo e a questo compito, contrastando un'aggressiva destra neoliberale e razzista, e sfidando continuamente e intelligentemente nel merito dei temi e delle priorità sociali le innumerevoli contraddizioni dei 5Stelle".

Inoltre, "vorrei dire a Massimo D'Alema - ha affermato il leader Si- che non mi convince l'esito che propone nel testo dell'editoriale della rivista Italiani Europei sul voto del 4 marzo. C'è una sorta di dissociazione tra l'analisi e la conclusione. Se infatti, come lui scrive, riproporre il centrosinistra dopo il 2008 "non è stato un errore ma un suicidio", riproporlo oggi mi pare del tutto incomprensibile". (Segue)