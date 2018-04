Siria, ora che farà Putin? Cremlino cauto, ma pronto al rilancio -5

Roma, 14 apr. - Se Mosca non fa rullare i tamburi di guerra, a minacciare gravi "conseguenze regionali" è l'Iran. Le autorità di Teheran hanno denunciato l'attacco a guida USA come "un crimine", mente gli Hezbollah tramite il canale TV Al Manar, hanno assicurato che "i popoli della regione emergeranno più potenti e più determinati a opporsi al l'aggressione e a trionfare".

Il Cremlino non auspica certo un'impennata militare iraniana, ma l'alleanza con l'Iran in Siria è destinata a rafforzarsi dopo il raid occidentale. "Se è finita qui, è una cosa, ma se ci saranno altri attacchi sarà difficile tenere assieme le varie parti in Siria e nella regione", spiegano fonti russe. Non a caso Putin nei giorni scorsi ha chiamato il premier Benjamin Netanyahu per chiedergli di non "prendere iniziative": il premier israeliano ha risposto che lui non permetterà all'Iran di rafforzarsi ulteriormente. La partita siriana è più aperta che mai.