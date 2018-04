Siria, ora che farà Putin? Cremlino cauto, ma pronto al rilancio -4

Roma, 14 apr. - Putin, pur derubricando implicitamente l'attacco USA-Francia-Gran Bretagna a un'azione prettamente anti-siriana, critica l`atteggiamento "cinico" dei Paesi occidentali e condanna "seriamente l'attacco alla Siria, dove le truppe russe stanno aiutando il governo legittimo nella lotta contro il terrorismo". Per Putin "gli Stati Uniti con le loro azioni aggravano ulteriormente la catastrofe umanitaria in Siria, dove la popolazione civile sta soffrendo, sono indulgenti con i terroristi, che torturano il popolo siriano da sette anni, provocando una nuova ondata di profughi dal paese e della regione nel suo complesso".

Toni duri, ma contenuti non nuovi. E come a sottolineare che l'ora di fuoco prima dell'alba non ha cambiato gran che, su Twitter è arrivato velocemente il video che mostra il presidente Bashar Assad pronto per il lavoro come in un giorno qualunque. Mentre il briefing annunciato nella notte e tenuto alle 8 italiane dal ministero della Difesa a Mosca ha visto il generale Sergey Rudskoy, precisare che "secondo i dati preliminari, non ci sono vittime tra la popolazione civile e il personale militare dell'esercito siriano".(Segue)