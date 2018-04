Siria, ora che farà Putin? Cremlino cauto, ma pronto al rilancio -3

Roma, 14 apr. - Le parole di Putin oggi sono bilanciate, non si avvertono i toni di chi sta per rispondere con le armi. Una delle opzioni di cui si parla a Mosca da giorni è un possibile 'rilancio bellico', più che una rappresaglia, nella regione di Deir Ezzor. Lì, un raid americano lo scorso febbraio aveva preso di mira milizie filo-governative siriane e lì sarebbero morti numerosi russi o cittadini di repubbliche ex sovietiche, molto probabilmente arruolati nelle file della società di contractors Wagner in una zona dove Mosca non vuole dispiegare forze ufficiali dell'esercito.

La provincia è nel mirino della coalizione a guida Usa non solo in chiave anti-Isis, ma perché ricca di petrolio. Di recente i jihadisti avrebbero preso il controllo degli impianti petroliferi di Al Qam, i più importanti della regione, sconfiggendo le forze siriane (e iraniane) presenti: il iCremlino potrebbe sfruttare questo quadro per costruire una nuova campagna militare mirata, sfidando indirettamente gli USA in un nuovo duello, con tutti i rischi del caso. In Siria secondo il Pentagono ci sono al momento 2000 miliardi americani, molti dislocati a non grandi distanze dai presidi russi e iraniani nel Nord del Paese.(Segue)