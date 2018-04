Siria, ora che farà Putin? Cremlino cauto, ma pronto al rilancio -2

Roma, 14 apr. - Gli Stati Uniti hanno infatti attaccato un anno fa la base aerea siriana Shayrat con quello che già allora per Mosca era il "pretesto" dell`utilizzo di agenti chimici contro la popolazione civile da parte del regime di Damasco. All`epoca di Shayrat, tutto si era risolto con qualche missile e un po` di fumo e la Russia non ha reagito militarmente. Questa volta il casus belli è scattato con Douma, sobborgo di Damasco sino a pochi giorni fa nelle mani dei ribelli islamisti anti-Assad e dove sabato scorso ci sarebbe stato l'attacco chimico che Mosca e Damasco smentiscono con forza. Giovedì la Russia vi ha dispiegato la sua polizia militare. "Esperti militari russi, avendo visitato il luogo del presunto incidente, non avevano trovato tracce dell'uso di cloro o altre sostanze velenose e nessun residente locale ha confermato l'attacco chimico", ha ribadito oggi Putin.

Ieri il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha denunciato una "messinscena" a Douma e ha detto che Mosca ne ha le prove: sui siti russi circolano voci di un video in cui alcuni militanti entrano in un pronto soccorso, cominciano a gridare che c'è stato un attacco chimico e a versare acqua sui presenti in attesa di cure, scatenando il panico. Un capitolo ancora confuso, che nei prossimi giorni sarà sviluppato, lasciano intendere a Mosca, magari in sede Onu.(Segue)