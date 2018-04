Siria, ora che farà Putin? Cremlino cauto, ma pronto al rilancio

Mosca, 14 apr. - "La storia metterà tutto a posto". Bocche cucite: parla il presidente. Per ora la Russia di Vladimir Putin sta a guardare quanto accade in Siria e si fa sentire con una sola voce: quella del suo leader, in una dichiarazione ufficiale molto dura, ma anche cauta, se considerata alla luce della tensione del momento. L`attacco degli Usa alla Siria con l'appoggio dei suoi alleati è per il capo del Cremlino "un atto di aggressione contro uno stato sovrano, che si trova sulla prima linea nella lotta contro il terrorismo". Nonché una "violazione della Carta delle Nazioni Unite, delle norme e dei principi del diritto internazionale". E la Russia "convoca una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere le azioni aggressive degli Stati Uniti e dei suoi alleati".

E mentre tutti si chiedono se Putin reagirà militarmente o comunque sul terreno siriano, è lo stesso capo dello Stato russo a lasciare intendere che non ci sono le basi per uno scenario di scontro totale: non è la prima volta che gli Usa attaccano il regime siriano, in un simile contesto, fa notare. Ora si sono uniti Francia. Gran Bretagna, ma la sostanza sullo scacchiere siriano non cambia.(Segue)