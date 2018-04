Siria, Lorenzin (Cp): serve responsabilità, Paese sia unito

Modena, 14 apr. - "Ci troviamo in una piena crisi internazionale e credo che questa fase richieda una responsabilità e una comunità d'intenti da parte dell'intera classe politica". Lo ha detto la ministro della Salute e leader di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, commentando a margine di un convegno a Modena la crisi in Siria dopo gli attacchi notturni da Usa, Gran Bretagna e Francia.

"Nei grandi momenti di stress internazionale, quando c'è come adesso una fase di conflitto in Siria - ha detto Lorenzin - un Paese si deve presentare unito e comunque con una visione politica che spero non ci faccia uscire dal patto Atlantico".