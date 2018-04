Governo, Lorenzin (Cp): Lega-M5s? Mi preoccupano i contenuti

Modena, 14 apr. - "Avere maturità politica significa anche avere la capacità di formare un esecutivo per governare un paese". In ogni caso "la Lega e l'M5s troveranno un modo per stare insieme", ma "ciò che mi preoccupa tanto sono i contenuti di un'alleanza di governo, dal momento che non se n'è parlato minimamente". Lo ha detto il ministro della Salute e leader di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, che ha partecipato a un convegno a Modena e ha portato un saluto all'assemblea dei soci di Bper Banca.

"Avere maturità politica significa anche avere la capacità di formare un esecutivo per governare un paese - ha spiegato Lorenzin -. A questo ci si è candidati. Detto questo, penso che la Lega e l'M5s troveranno un modo per stare insieme, visto che hanno votato a braccetto tante cose in questi anni. Ciò che mi preoccupa tanto, e lo dico anche da prossimo parlamentare d'opposizione, sono i contenuti di un'alleanza di governo, dal momento che non se n'è parlato minimamente".

Secondo Lorenzin "un conto sono i grossi temi che interessano tutti (povertà, diseguaglianze e crescita del Paese che non deve rallentare), un altro è capire come intendano farlo se non rinunciano a parte dei loro programmi elettoralistici. Il rischio - ha aggiunto - è trovarsi con uno sforamento dei vincoli di bilancio, e l'impossibilità di disinnescare le clausole di salvaguardia per scongiurare l'aumento dell'Iva, che farebbero ripiombare l'Italia in una fase di fibrillazione economica che rischia di mettere in pericolo i risparmi e i sacrifici fatti in tutti questi anni di riforme".

Oggi "ci troviamo in una situazione abbastanza paradossale - secondo il ministro -. Tutti i partiti, o quasi, hanno partecipato alla messa a punto di una legge fondamentalmente proporzionale, però se il giorno dopo il voto c'è chi si comporta come se dovessimo ragionare con un sistema maggioritario, è difficile riuscire a trovare un punto di equilibrio".