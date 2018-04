Orfini (Pd): fare opposizione non significa Aventino

Roma, 14 apr. - "Opposizione non significa Aventino (che semmai è l`esatto contrario), né "lasciar fare" i partiti usciti vincitori dalle urne, in attesa che il pendolo dell`alternanza riconsegni a noi la guida del paese. Nessuno ha in mente un`idea così inerziale del nostro ruolo. L`opposizione può essere la trincea da dove presidiare l`interesse nazionale e i principi costituzionali, ma anche il terreno su cui ricostruire il Pd come grande partito nazionale, popolare ed europeo". A scriverlo è Matteo Orfini, presidente del Pd, in un articolo pubblicato sul sito della rivista Left Wing e intitolato "Cinquestelle e Lega sono la stessa cosa: l`opposto della sinistra".

"Quello di cui sto parlando non ha evidentemente nulla a che fare con il genere di opposizione che cinquestelle e Lega hanno fatto in questi anni. E qui c`è un`altra differenza sostanziale tra noi e loro. Un conto, infatti, sono la battaglia politica, la propaganda e la polemica, anche le più aspre, che sono sempre legittime. Altro conto - continua - sono le campagne di diffamazione, l`insinuazione a prescindere e le accuse a casaccio come arma politica quotidiana. Perché il modo in cui si conduce la lotta politica non è una questione di forma o di bon ton. È un tema di qualità della democrazia. Perché a forza di delegittimare tutto si finisce per non credere in nulla, nemmeno nella scienza, come dimostrano le assurde, e pericolosissime, polemiche sui vaccini", aggiunge Orfini.