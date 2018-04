Orfini: il Pd al governo con M5s o Lega è impossibile

Roma, 14 apr. - "Quale interesse nazionale è superiore alla difesa dei principi-cardine della democrazia rappresentativa? Questa è la prima domanda cui occorre rispondere. Ma dobbiamo capirci bene, perché non stiamo parlando di questo o quel punto di un programma elettorale, che può sempre essere oggetto di trattativa e compromesso. Stiamo parlando della ragione per cui facciamo politica". A scriverlo è Matteo Orfini, presidente del Pd, in un lungo articolo pubblicato sul sito della rivista Left Wing e intitolato "Cinquestelle e Lega sono la stessa cosa: l'opposto della sinistra".

"Non c'è alcuna possibilità di una collaborazione con il Movimento 5 Stelle, che non è una costola della sinistra e non è meno lontano dal Pd di quanto lo sia la Lega. Il Pd non può che stare all'opposizione di entrambi questi partiti, che sono al tempo stesso reazionari ed estremisti. E nessun confronto più o meno strumentale potrà cambiare questo dato di fatto, se non snaturando a tal punto la natura del Pd da decretarne la fine", conclude.