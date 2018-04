Raid in Siria: dall'annuncio alle reazioni, i principali eventi -3

Roma, 14 apr. -

LA RUSSIA DENUNCIA I RAID, L'IRAN: AZIONE FATTA DA CRIMINALI

La Russia ha denunciato i raid come "azioni aggressive" e ha chiesto una sessione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che si riunirà alle 17 italiane. L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha avvertito su ripercussioni non specificate, aggiungendo che "insultare" Putin è "inaccettabile". Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha definito Trump, Macron e May dei "criminali", mentre la Cina ha reso noto di essere "contraria all'uso della forza" e ha chiesto un "ritorno al quadro del diritto internazionale".

PER MERKEL RAID NECESSARI, GENTILONI: NESSUNA BASE ITALIANA UTILIZZATA

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito i raid "necessari e appropriati", mentre la Turchia ha accolto con favore la "risposta appropriata" di Stati uniti, Francia e Gran Bretagna, e Israele ha ritenuto giustificata l'iniziativa degli occidentali. La Nato ha espresso il proprio sostegno mentre il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto "moderazione in queste circostanze pericolose".

Da parte sua, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione da Palazzo Chigi ha chiarito che nessuna base italiana è stata usata per l'attacco di stanotte. Gentiloni ha detto che l'Italia ha ribadito all'alleato Usa che la collaborazione e l'amicizia italiana "non poteva tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni dirette a colpire la Siria". "A un secolo dalla fine della prima guerra mondiale", ha però aggiunto, "non possiamo rassegnarci all'idea che le armi chimiche tornino ad essere utilizzate nei conflitti del nostro tempo", "sono proibite da tutte le leggi" e "le conseguenze sulle vittime di queste armi atroci sono inaccattabili, non sono degne della nostra civiltà".

(con fonte afp)