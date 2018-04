Raid in Siria: dall'annuncio alle reazioni, i principali eventi -2

Roma, 14 apr. -

MAY E MACRON: ASSAD HA SUPERATO LA LINEA ROSSA

Il primo ministro britannico Theresa May ha spiegato che non esisteva "alternativa praticabile" all'uso della forza in Siria. Il presidente francese Emmanuel Macron ha invece sottolineato che gli attacchi francesi avevano per obiettivo "le capacità del regime siriano di produrre e utilizzare armi chimiche". Il suo ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha definito i raid "proporzionati e mirati" ed ha avvertito che la Francia non esiterà a colpire di nuovo in caso di ulteriori attacchi chimici. "Sulla questione delle armi chimiche, c'è una linea rossa che non deve essere superata, e se dovesse essere oltrepassata di nuovo, ci sarà un altro intervento", ha detto Le Drian.

ASSAD: AGGRESSIONE BRUTALE E BARBARA

Il governo siriano ha denunciato i raid sulle sue installazioni militari come "un'aggressione brutale e barbara" che ha violato la legge internazionale. "La difesa aerea siriana ha bloccato l'aggressione americana, britannica e francese sulla Siria", ha riferito la televisione di Stato. Da parte sua l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha affermato che "i centri di ricerca scientifica" e "diverse basi militari" colpiti dai raid sono stati "completamente evacuati".

Assad, in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Hassan Rohani, ha detto che i raid hanno reso il regime ancora "più determinato a continuare a combattere e schiacciare il terrorismo in ogni angolo del Paese". Una manifestazione estemporanea di primo mattino a Damasco ha visto folle di persone dirette verso la famosa piazza Umayyad per mostrare sostegno ad Assad, sventolando bandiere governative e intonando canzoni patriottiche.

(Segue)