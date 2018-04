Raid in Siria: dall'annuncio alle reazioni, i principali eventi

Roma, 14 apr. - Per la seconda volta nel giro di un anno, Donald Trump ha ordinato un'azione militare in Siria. Con lo stesso obiettivo dichiarato di ostacolare l'uso di armi chimiche contro la popolazione civile, nella notte italiana gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito hanno lanciato attacchi aerei contro la nazione mediorientale. Di seguito gli eventi principali delle ultime ore di crisi siriana:

L'ANNUNCIO DI TRUMP E L'ATTACCO

Alle 21 di ieri, ora di Washington (le 3 di notte in Italia) il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un'operazione militare congiunta con Francia e Gran Bretagna contro presunte installazioni militari chimiche del regime di Bashar al Assad in Siria. "Poco fa, ho ordinato alle forze armate degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione su obiettivi associati alle capacità di armi chimiche del dittatore siriano Bashar al Assad", ha detto Trump in un discorso pronunciato dalla Casa Bianca. Poco dopo la corrispondente dell'Afp a Damasco ha confermato che una serie di enormi esplosioni era stata udita in città per circa 45 minuti, assieme al rumore degli aerei da guerra. All'alba era possibile vedere ancora colonne di fumo nero da Nord e da Est della capitale Damasco.

STORM SHADOW E TOMAHAWK: I MISSILI CONTRO LA SIRIA

Il ministero della Difesa britannico ha reso noto che quattro jet Tornado hanno lanciato missili Storm Shadow su una base a Ovest di Homs, nel centro della Siria. Gli attacchi notturni hanno preso di mira "il principale centro di ricerca" per le armi chimiche e due siti di produzione, ha confermato il ministro della Difesa francese Florence Parly.

Secondo i militari russi, gli alleati occidentali hanno lanciato 103 missili da crociera tra cui i missili Tomahawk, ma i sistemi di difesa aerea siriani sono riusciti a intercettarne 71. I raid occidentali non hanno fatto vittime tra i civili o militari siriani, secondo Mosca. "Tutti i centri colpiti dai raid alle prime ore di oggi erano completamente vuoti, dopo che le persone presenti si erano ritirate più di tre giorni fa", ha chiarito l'Osservatorio siriano.

