Siria, Salvini: Trump ha sbagliato, è difesa interessi economici

Roma, 14 apr. - "Sono stato contento della vittoria di Trump ma se qualcuno che stimo commette errori, ritengo mio dovere ricordare che sta sbagliando. Stimo Putin e lo ritengo uno degli uomini di governo più lucidi, lungimiranti e concreti di questo momento. Poi tutti possono commettere errori e i missili contro la Siria sono un errore clamoroso: magari rispondono agli interessi economici di qualcuno, pensiamo ai francesi come in Libia?". Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook aggiungendo che "è malato pensare a una terza guerra mondiale o nuova guerra fredda".

Per Salvini i missili sono stati usati per "difendere interessi economici e non diritti umani", Infine, sostiene che "destabilizzare la Siria aiuta solo i terroristi islamici, che hanno così modo di riorganizzarsi".