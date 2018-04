Siria, Pentagono: "al momento" nessuna vittima fra i civili

Roma, 14 apr. - "Al monmento non ci risulta nessuna vittima civile" nell'attacco congiunto di Usa, Francia e Gran Beretagna di questa notte in Siria. Lo ha detto in conferenza stampa il generale Kenneth McKenzie, alto funzionario del Pentagono.

Il generale ha detto che, secondo gli Stati Uniti, vi erano armi chimiche e agenti nervini nel sito di ricerca di Barzah, distrutto dai raid aerei. L'alto militare, citato dal sito del britannico Guardian, ha anche detto che gli attacchi sono stati compiuti in modo tale da mininizzare eventuali dispersioni degli agenti chimici stoccati nel sito.