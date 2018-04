Bper, assemblea elegge nuovo cda, vince lista 1 con 73% voti -2

Modena, 14 apr. - L'amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli, ha espresso soddisfazione per i risultati delle elezioni per il nuovo cda. Prima di tutto perché "in questa assemblea abbiamo aumentato il livello di partecipazione: eravamo sotto il 41% e siamo arrivati oltre il 45%. Credo che sia un fatto positivo".

Poi, ha aggiunto l'a.d. "non posso nascondere che aver ottenuto il 73,4% dei voti espressi oggi alla lista proposta dal cda è stato un risultato importante che va a coagulare i voti delle fondazioni, del partner industriale UnipolSai, delle famiglie delle imprese. Mi fa piacere che" dentro a questi voti "ci sia stato circa il 3/4% che nasce dal mondo dei fondi, investitori istituzionali internazionali. Non ho ancora fatto in tempo a vedere chi compare in questa lista - ha proseguito Vandelli - ma qualche fondo anche significativo ha ritenuto di sostenere questa lista. Evidentemente è una di attenzione e di attestazione della qualità del lavoro che è stato fatto e ci fa molto piacere".