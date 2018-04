Siria, Pentagono: contraerea russa non è entrata in azione

Roma, 14 apr. - La contraerea russa non è entrata in azione durante i bombardamenti congiunti di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna di questa notte in Siria. Lo ha detto in conferenza stampa il generale Kenneth McKenzie, alto funzionario del Pentagono.

Il generale ha aggiunto che non ci sono stati contatti con la Russia prima degli attacchi, contrariamente a quanto riportato dalla agenzia russa Ria Novosti. Secondo l'organo di stampa che ha citato l'ambasciatore americano a Mosca, Jon M. Huntsman, gli Stati Uniti sono stati in contatto con Mosca prima dei raid per minimizzare le perdite tra i militari russi e tra i civili.

McKenzie ha anche detto che non c'è stata nessuna vittima fra i siriani: probabilmente il regime conosceva gli obiettivi degli occidentali e ha evacuato il personale. Ad ogni modo, ha concluso McKenzie, citato dal sito del britannico Guardian, i raid sono stati lanciati alle 3 locali, un'ora in cui la maggior parte della gente non si trovava all'interno dei siti presi di mira.