Gelmini: in FVG dopo fallimenti sinistra tocca a centrodestra

Roma, 14 apr. - "Il Friuli Venezia Giulia può essere conquistato solo grazie al passo indietro responsabile, quello di Riccardo Riccardi, per tenere unita la coalizione di centrodestra, e grazie a dieci passi in avanti di Forza Italia. Perché dopo il fallimentare governo della sinistra, tocca a noi dare risposte concrete ad un territorio martoriato, che chiede a gran voce un cambio di rotta". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, oggi in Friuli Venezia Giulia per presentare, insieme al candidato presidente Massimiliano Fedriga e al coordinatore regionale Sandra Savino, la lista di Forza Italia in corsa per le elezioni regionali del 29 aprile.

"Forza Italia ha messo in campo una squadra competitiva, fatta di candidati esperti, spesso amministratori, che ben conoscono il territorio. Ci batteremo, tra l`altro - sottolinea - per una riforma fiscale regionale che preveda il taglio dell`Irap, perché non possiamo stare a guardare il trasferimento delle nostre imprese in Austria e Slovenia, ma anche per una vera riforma sanitaria che non penalizzi i pazienti, le famiglie, gli operatori del settore e tenga conto delle peculiarità di tutto il territorio".

"Con il presidente Berlusconi - aggiunge Gelmini - Forza Italia sta vivendo una nuova fase, una fase di cambiamento che parte dall`attività sul territorio, dai nostri amministratori e dall`ascolto del Paese. Per risolvere i problemi dell`Italia non basta cavalcare la rabbia, noi siamo qui per dare ai cittadini le risposte che attendono ormai da tempo".