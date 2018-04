Edilizia, Manconi: banche tornino a concedere mutui e finanziamenti

Roma, 14 apr. - "C'è bisogno di un'inversione di tendenza per l'edilizia. I dati sui posti di lavoro persi sono inaccettabili, così come il fatto che le banche stanno riducendo sempre più la concessione di mutui e finanziamenti. Le banche devono assolutamente tornare al più presto a prestare soldi, altrimenti l'uscita dalla crisi resterà un miraggio. Non si può continuare solo con quelle che a tutti gli effetti sono mere speculazioni finanziarie". Così il presidente dell'Associazione Nobilita, Gabriele Manconi, a commento dei dati diffusi dall'Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni dell'Ance.